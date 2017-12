Gladsaxe Stadion med i EM-plan

Der var mange tilskuere, da AB Gladsaxe mødte Frem i forsommeren i fjor, men hvis stadion inddrages i en EM-turnering vil der formentlig komme endnu flere til åbne træninger. Foto: Kaj Bonne.

Kan bruges som træningsanlæg når der skal spilles i Parken

Det internationale fodboldforbund (UEFA) har for slutrunden om EM i 2020 ønsket at afholde mesterskabet i 13 lande mod normalt 1-2 lande.

Danmark er valgt som en af værterne for afholdelse af en gruppes kampe. Kampene bliver spillet i København i Parken.

Gladsaxe Stadion blev 3.oktober besigtiget af en repræsentant fra UEFA og to repræsentanter fra Dansk Boldspil Union (DBU). Besigtigelsen skete med henblik på at finde faciliteter til EM 2020 ud over Parken.

UEFA får brug for fire stadions, som skal være base for et landshold, hvor holdet kan træne dagligt, og hvor anlægget rummer de fornødne faciliteter til omklædning, sundhedssektor, trænere og presse. Basen skal bruges i perioden primo juni til primo juli.

Hertil får UEFA brug for to stadions, som skal kunne fungere som træningssted for et landshold dagen før en kamp.

DBU har meddelt, at UEFA har fundet, at Gladsaxe Stadion er udvalgt som træningssted. Vilkårene for værtskabet vil herefter blive drøftet. Det er oplyst, at udgifter til eventuelle ændringer af faciliteter, vil blive afholdt af UEFA.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at drøftelserne med DBU og UEFA fortsætter, så vilkårene for og konsekvenserne ved brug af Gladsaxe Stadion i forbindelse med træning før kampdage, bliver afdækket. Vilkår og konsekvenser vil blive forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning om, hvorvidt tilsagn skal gives.

Kultur, fritids- og idrætsudvalget ser på agen på sit møde i dag.