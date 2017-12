Gladsaxes store show

GIFs mikroer charmerede sig igennem deres program. Foto: Kaj Bonne.

GIF-Gymnastiks cup blev rykket fra nytår til jul, men det havde ingen negativ effekt på hverken deltagerantal eller tilskuertal

Af Jan Løfberg

125 hold, 1.500 gymnaster, over 100 frivillige og 3.000 tilskuere var i Gladsaxe Sportshal til GIF-Gymnastiks julecup i TeamGym. Normalt afvikles stævnet kort tid efter nytår som en nytårscup, men en ny stævnekalender gjorde, at GIF tidligt besluttede sig at rykke stævnet en måned frem til lige før jul.

– Men både deltagerantal og tilskuertal har ikke lidt under det. 125 hold er, hvad vi kan have med, og vi lukkede for tilmeldingen i slutningen af november. Vores TeamGym-stævne er stadig en af de helt store sportsbegivenheder i Gladsaxe, siger Jan Darville, sportschef i GIF.

I hallen var der julepyntet med juletræer og lys, og julemanden kom forbi og delte medaljer ud til de dygtige gymnaster.

Det var et flot og et godt stævne, hvor det eneste minus var en gymnast som blev kørt væk i ambulance med et brækket ben.

Det varer ikke længe før GIF-Gymnastik igen sørger for, at tusinder kommer forbi Gladsaxe. Det sker den 20.-21. januar, hvor GIF er vært for mikro og junior Regionsmesterskaberne.

Det bliver det sidste stævne i sportscenteret i et stykke tid, for når stævnet er slut, rykker håndværkerne ind og går i gang med en tiltrængt renovering af foyeren.

Imens renoveringerne står på, skal GIF-Gymnastik en tur til Lyngby og Gentofte for at holde de næste store arrangementer.



Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk