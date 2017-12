Gudstjeneste på engelsk

Engelsksproget musikgudstjeneste i Gladsaxe Kirke søndag den 17. december

Gladsaxe Kirke indbyder til en spændende musikgudstjeneste søndag den 17. december kl. 16. Det foregår på engelsk med ”Seven Lessions”, christmas-carols som fællessalmer samt korindslag ved Sjølund Kammerkor under ledelse af Flemming Hammelbo.

Mike Robson vil læse de engelske tekster, sognepræst Rachel Wille Christoffersen vil stå for liturgien, oh Knud-Erik Kengen for orgelledsagelsen. Efter den stemningsfulde gudstjeneste vil der blive serveret kaffe og kager i våbenhuset. Der er naturligvis gratis adgang.