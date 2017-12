Guldmedalje til jubilar

Fra venstre jubilar Poul Hansen og formand Søren Muldgaard (nr. 4 fra venstre) sammen med håndværkerforeningens nye medlemmer offsettrykker Preben Fischer (nr. 2) glarmester Frank Andersen (nr. 3) og Sten Græse, industriel mekanisering (nr. 5), der alle blev optaget i foreningen ved jubilæumsarrangementet. Foto: Privat.

Endnu en titel til murermester Poul Hansen

Håndværkerne hædrede i sidste uge, murermester Poul Hansen, som deres første 50 års jubilar i foreningen 104 år lange historie. Et helt usædvanligt jubilæum Gladsaxe Håndværkerforening fejrede med en fest, for den stadig aktive jubilar.

Der var gaver og taler fra de ældre medemmer, der havde fulgt og huskede Poul Hansens store arbejde – han var blandt meget andet formand for Gladsaxe Håndværkerforening fra 1981-87. Salen var dækket op med 70 spot med minder og små historier om hans liv i håndværkerforeningen. Et af jubilarens hjertebørn Gladsaxe Pigegarden nu Gladsaxe Garden dukkede op og musicerede.

Dåbsattesten fortæller at Poul Hansen er født 25.april 1929 og næste år kan fejre 75 års jubilæum som murer. Han startede i 1943. Hans far havde en entreprenørvirksomhed med speciale i at bygge små bungalow, så det var naturligt at Poul Hansen skulle den vej.

Poul Hansen er stadig aktiv. Han meldte sig straks som frivillig, da foreningen købte og renoverede i foreningens stolthed ”Det gamle Posthus”. Poul Hansen deltager i alle møderne og gerne med en hjælpende hånd ved foreningens arrangementer. En mand den nye formand Søren Meldgaard altid kan støtte sig til.

Poul Hansen har modtaget alle de hæderstegn og anerkendelser, som det er muligt at opnå i Gladsaxe Håndværkerforening: Æresmedlem, Guldnålen og titlen som generalsekretær. Han har selvfølgelig været Studieturspræsident to gange og Fuglekonge to gange!

Hvordan hædrer man den første 50 års jubilar? Man giver ham en hel speciel guldmedalje fremstillet til lejligheden.