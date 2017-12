Gymnasielærer blev kongelig yogalærer i Norge

I dag er Peos to voksne børn involverede i firmaet og skal efterhånden overtage succesen med Rhino Horn. Foto: Kaj Bonne

Peo underviste på Gladsaxe Gymnasium i dansk, men som 28-årig rejste han til Norge, hvor han som pioner gjorde nordmændene rige på sundhed og velvære

Af Dorthe Brandborg

Mange er nok stødt på den blå sjove Rhino Horn – en næseskyller, som står på hylderne på de fleste apoteker i Danmark. Mange læger henviser til den, hvis folk har allergi eller problemer med bihulerne.

Det er Per Peo Olsen – også bare kaldet Peo, der er manden bag den lille kande, som gør livet en hel del bedre for mange mennesker. Men det er egentlig ikke her historien begynder. Vi skal tilbage til 70érne, hvor Peo som helt ung læste dansk på universitetet. Han ville være dansklærer på gymnasiet, men sådan kom det ikke helt til at gå.

-Jeg var begyndt til yoga i 1971 på Østerbro, og blev så optaget af det, at jeg selv begyndte at undervise samtidig med, at jeg var vikar som dansklærer på Gladsaxe Gymnasium. Jeg fik en tydelig oplevelse af, at yoga gjorde noget godt for mig. Den gjorde noget ved min tilstand, jeg blev klar i hovedet. Jeg blev aldrig helt færdig med at læse, men gik seks år på universitetet og lærte noget om arbejdsmetoder, og hvordan man sætter sig ind i et stofområdet. Det har jeg haft stor glæde af også som yogalærer, fortæller 69-årige Peo.

Hårdt men godt arbejde

Men selvom han aldrig fik fuldført sin cand.mag.-eksamen, var det stadigvæk undervisning, som havde hans interesse, og I 1976 rejste han til Oslo, for at starte sin egen yogaskole. Peo var pioner, helt uden midler og på egen hånd.

-Min mor var alene med fire børn og arbejdede på samlebånd på en radio- og TV-fabrik. Jeg oplevede egentlig ikke, at vi var fattige, men det var vi i realiteten. Vi fik tøj fra Børnenes Kontor, og vi børn var vant til at klare mange ting selv. Det var særdeles barsk at tage til Norge. Jeg havde ikke noget sted at bo, så jeg boede på tre yogamåtter i den sal, som jeg havde lejet til at kunne undervise i, fortæller Peo, der dog blev taget godt imod hos broderfolket i nord.

-Jeg oplevede en stor åbenhed hos normændene. Deres hjerter smeltede, alene fordi jeg var dansk. Det var faktisk ret rørende, for det oplevede jeg alle steder, indrømmer Peo.

De første seks år var hårdt arbejde, han syede selv yogamåtterne, for hans mor havde heldigvis lært ham at sy. Han stod tidligt op hver morgen, for at lave administrativt arbejde, om eftermiddagen og aftenerne underviste han, og i weekenderne fløj han rundt til mange steder i Norge for lære nordmændene at dyrke yoga.

-Yoga gav mening for mig at formidle til andre. Når jeg underviste, kunne jeg se, hvor godt andre fik det, og det har været en glæde hele vejen igennem, forsikrer Peo, der mødte sin norske kone, Kari Parvati Farestveit, i 1978.

-Min kone er fysioterapeut og var i starten lidt skeptisk overfor det, jeg lavede. Men hun var optaget af åndedrættet, og hvad yoga kan gøre og overgav sig, fortæller Peo med et smil.

Næsten nordmand

Firmaet voksede og i 1993 begyndte Peo og hans kone at tilbyde yogalæreruddannelse. Peo blev i tillæg Kgl. yogalærer for Dronning Sonja og hendes veninder. Peo og Parvati udgav masser af albums med afspænding, yoga (blandt andet yoga for gravide) og instruktion i meditation. Og så i 1998 blev produktionen af Rhino Horn i gang.

-Hvis man dyrker yoga, har det været almindeligt, at man skylder næsen med saltvand. Det synes jeg også, andre skulle have glæde af. Jeg kontaktede læger og apoteker i Oslo, og det startede med en keramikkande, som blev produceret på Bornholm. Vi kom til at sælge mange, men det blev vanskelig med logistikken med de tunge keramikkander, som skulle sendes til Norge og distribueres til apoteker. Hvis vi skulle få succes med at få Rhino Horn udenfor yogamiljøet, skulle vi undgå den vanskelige og tunge logistik fra Bornholm. så vi tænkte plastik – selvfølgelig uden de farlige ftalater bisphenol A og andre farlige stoffer, fortæller Peo og tilføjer: ”Responsen var så stor fra lægerne i Norge, og kort tid efter kom vi på norske TV2s morgenprogram, og så gik det stærkt. Det første år solgte vi 18.000 Rhino Horn”.

Sidste år lukkede Peo og hans kone deres yogaskole. De sælger stadigvæk deres blå og røde næsehornsskyllere (som også har fået en turkis lillebror til børn Rhino Horn Junior) i 23 lande i Europa plus USA, Canada, Thailand og Hong Kong. Sidste år blev der solgt over 300.000 stykker.

-Jeg er ikke gået på pension endnu, og jeg dyrker stadigvæk yoga hver dag. Det er en livsstil, fortæller Peo. Han har boet i Norge i flere år, end han har boet i sit hjemland, og ser derfor sig selv som ”næsten nordmand”.

-Jeg er godt nok dansk statsborger, og hvis der er fodbold, så holder jeg med Danmark, fastslår han med et stort smil.