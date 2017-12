Her kunne ligge et værtshus

Siden skomager Flemming Petersen valgte at flytte sit værksted hjem i privaten har lokalet stået tomt, og nu kunne en del borgere godt tænke sig, at det blev lavet om til et værtshus. Foto: Kaj Bonne

Stamkunderne fra Toppen vil gerne have nye lokaler

Af Niels Rasmussen

Om et års tid ventes det, at værtshuset Toppen på Søborg Hovedgade 140 bliver revet ned, fordi der skal bygges en beboelsesejendom.

Og så mangler stamkunderne et værtshus, hvor de kan mødes over en øl eller to og drøfte verdenssituationen.

Derfor var Mogens Busk Sørensen mødt op til byrådets spørgetid i onsdag for at høre, om ikke det kan lade sig gøre at lave et lignende værtshus på Søborg Hovedgade 62 A – hvor skomagerbutikken Søren P, tidligere lå.

-Kunderne på Toppen er folk over de 50 år. Det går stille og roligt for sig, så der bliver ikke noget larm a la et diskotek, siger Mogens Busk.

-Vi har hørt, at det ser svært ud, fordi der bor folk over butikken, men det gør der jo også for den restaurant, der ligger lige ved siden af.

Der er en investor, der godt vil hjælpe til, og så er der en person, der godt vil stå for den daglige drift.

Mogens Busk Sørensen blev på byrådsmødet svaret, at han vil få et skriftligt svar.