Hold nytårsaften i Bibliografen

Hugh Jackman spiller hovedrollen i The Greatets Showman, der kan ses i Bibliografen nytårsaften. Foto: Privat.

Tradition følges op med musicalfilm

Traditionen tro inviterer Bibliografen indenfor til nytårsaften i selskab med dronningen, bobler & kransekage og en rigtig god film.

Årets Nytårsfilm 2017 bliver ”The greatets shownman” – en original og nyskabende musical! Bibliografen starter aftenen med at blænde op for dronningens nytårstale – direkte transmitteret på det store lærred kl. 18.00. Derefter bliver der serveret bobler og kransekage med mulighed for at ønske hinanden godt nytår.

Nytårsaften fejres i Bibliografen med en original og nyskabende musicalfilm, som er inspireret af P.T. Barnums ekstraordinære liv, med Hugh Jackman i hovedrollen.

Barnum voksede op under trange kår, men han var en meget kreativ og visionær mand. Kronen på værket i hans karriere var ”The Greatest Show on Earth”, der var en imponerende forestilling og en fejring af hans enestående fantasi og opfindsomhed, som endte med at begejstre publikum verden over.

Billetter afhentes senest 29. december