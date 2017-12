I praktik som politiker

Oliver Hellelund Konrad har i bogstaveligste forstand fået det store overblik, når det gælder Folketinget. Foto: Privat.

Elev fra Bagsværd Skole fulgte Mads Fuglede fra Venstre

Af Michelle Madsen

Jeg har været i praktik i Folketinget hos folketingsmedlem Mads Fuglede fra Venstre. Det er en super god idé, at søge praktik i Folketinget hvis du interesserer dig for politik.

Det fortæller Oliver Hellelund Konrad, der går på Bagsværd Skole.

Den første dag i praktik tilbragte jeg med 9 andre praktikanter. Vi fik en rundvisning af en mand som hed Thomas. Det var utrolig spændende at høre om, hvad de forskellige rum bliver brugt til. Han viste os også folketingssalen. Efter rundvisningen fik vi fortalt om både lovsekretariat og hvad folketingets administration laver.

Tirsdag startede jeg dagen med at overvære et åbent samråd om flygtningesituationen, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg deltog. Åbent samråd betyder, at alle er velkomne og at samrådet bliver optaget på tv, hvor et lukket samråd holdes lukket fra offentligheden.

I et samråd har folketingsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål til regeringen, og de to ministre fik også en masse spørgsmål. Et samråd er også et af oppositionens måder at stille regeringen til ansvar på, og få svar på alle deres spørgsmål.

Jeg har valgt Folketinget som praktiksted, fordi jeg synes det kunne være spændene at se hvordan det daglige arbejde foregår. Danmark er et demokratisk samfund, og jeg synes det kunne være spændene at se hvordan folketingsmedlemmer arbejder på en demokratisk og fornuftig måde. Men også for at få et indblik i hvordan det ser ud når der stemmes i folketingssalen, og når politikerne skal fremlægge nye lovforslag.