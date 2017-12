Infomøde om e-sport

Gladsaxe Sports College holder møde om deres Counter Strike-GO linje

Af Jan Løfberg

I øjeblikket er der stort fokus på Counter Strike og e-sport.

Gladsaxe Sports College (GSC) har oprettet en linje i denne sæson, og GSC afholder et informationsmøde om Counter-Strike-GO linjen tirsdag den 19. december kl. 19, hvor nye det vil være muligt for nye elever og deres forældre at få mere at vide.

Der er nemlig stadig pladser på holdet.

Anders Vejgaard, der underviser i Counter-Strike-GO, vil svare på spørgsmål om træning, årsplan, struktur og forventninger.

Mødet foregår på GXU, Gladsaxevej 198, 1. sal i e-sportslokalet.

Du kan få mere at vide ved at maile til info@sportgladsaxe.dk