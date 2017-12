Sangerinden Jasmin Gabay kommer godt rundt i det musikalske landskab. Foto: Privat.

Sprøde toner fra messingblæsere og swingende sang

Af /

FDF Gladsaxe Brass Band spiller på søndag 10. december julekoncert i Mørkhøj Kirke.

Programmet indeholder en blanding af helt traditionelle stykker musik og nogle helt ukendte. Tilsammen er de med til at understrege julen som både højtidelig og festlig.

Det er lykkedes for bandet at entrere med Jasmin Gabay som solist. Hun er en sanger med meget sjæl og indlevelse. Hun har i mange år været på programmet til Copenhagen Jazz Festival, hvor hun har optrådt med sin kvartet. Ved koncerten på søndag diverterer hun for eksempel med ”Santa Baby” som Eartha Kitt i sin tid gjorde kendt; og med inspiration fra et af de andre store ikoner synger hun som Ella Fitzgerald ville have sunget ”White Christmas”. Jasmin Gabay har rødder i gospelmusikken og det lader sig høre når hun med sine melodiske fraseringer gør sangene nærværende og soulfulde.

FDF Gladsaxe Brass Band har sammensat en spændende og bredtfavnende koncert fyldt med varme, som vil gøre godt på en kold eftermiddag i december. Koncerten starter klokken 16.00 og entréen koster 75 kroner. Børn under ni år har gratis adgang.