Julemanden kom forbi

Sikken voldsom trængsel og alarm. Der var mange af de gode juleingredienser og ikke mindst børnene fik nogle hyggelige timer i Søborgs Hjerte. Foto: Privat.

Fru Julemand kom også til festlig lørdag i Søborgs Hjerte

Julemanden og hans kone har travlt i disse dage, men der var lige tid til at kigge forbi Søborgs Hjerte i lørdags.

Kl. 12, da brandbilen kørte af sted fra Søborg kirke, med den sovende julemand, hans kone og alle nissepigerne, var der spænding i luften…..ville det lykkes de mange ventende børn, at få vækket den gamle julemand, så de kunne komme til at feste sammen?

Brandbilen blev budt velkommen af formanden for Søborgs Hjerte ”Rasmus fra Grannys” og sammen lykkedes det dem heldigvis at få vækket julemanden fra hans vinterhi.

Den store nissepige Simone fik, sammen med de små nissepiger fra AL-dans, sat gang i en skøn dans, som fik smilene frem på alles læber og mon ikke der raslede et par kilo af julemanden? Han gav den i hvert fald julegas!

Kl. 12.30 blev scenen indtaget af den helt fantastiske Ole Kibsgaard, der sang sange, mens alle børnene dansede om juletræet og bagefter sang han sange som Kaj & Andrea. Mens Ole var ude at lede efter sin tyske ven, der skulle trylle sammen med ham…..fandt den tyske tryllekunstner ”alias Ole Kibsgaard i forklædning” selv vej til scenen og lavede sjove tricks, der fik både voksne og børn til at skraldgrine.

Efter showet på scenen delte julemanden, traditionen tro, slikposer og pebernødder ud til børnene, mens Fru Julemandens kone voksede æbler, som man gjorde i gamle dage.

Der var gløgg, varm kakao og æbleskiver til alle, så der manglede bestemt ikke noget.

Fra Søborgs Hjerte hylder man Karina fra Englefødder, der har været primus motor for hele arrangementet. Det er dejligt, der stadig findes ildsjæle som hende, der vil yde en stor indsats for at bevare nærværet og sammenholdet på vejen, så de små butiksstrøg ikke uddør. Sammen med formanden Rasmus, fik de sponsorstøtte fra både Gladsaxe Kommune og Nykredit, så vi kunne få råd til det hele.