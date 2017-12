Juniorer dominerede

Mange danskere står gerne på ski, og så er det smart at have trænet armmusklerne og brystmuskulaturen. Det kan man nu også gøre i specielle maskiner. Ved Euro Slide var der også konkurrencer i SkiErg. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværdroere brillerede ved Euro Slide Open

Der var masser af succes for Bagsværdroere, da Euro Slide Open blev afholdt i Gladsaxe Sportshal.

Ved Euro Slide Open konkurrerer roerne på hold i romaskiner, der er koblet sammen.

Holdkonkurrencen blev særligt blandt juniorroerne domineret af Bagsværd Roklub, der med sin store ungdomsafdeling havde stærke hold i alle løb.

Juniordrengene gjorde rent bord, i det både toer- og firerløbene for U15 blev vundet af rene Bagsværd hold. I U19-klassen var der Bagsværd roere, der var kombineret med roere fra andre klubber på de vindende hold i både toer, firer og otter.

Den store bredde i Bagsværd Roklubs ungdomsafdeling var tydelig på juniorpigesiden, hvor en otter bestående af ene Bagsværd roere vandt med næsten fem sekunder i konkurrence med tre andre ottere, der hver var sammensat af roere fra tre eller flere klubber.

Ifølge Line Møller, der er juniortræner, i Bagsværd Roklub var det ikke tilfældigt, at klubbens roere gjorde det særligt godt i weekenden: “Vi arbejder målrettet med en strategi om at opbygge et stort hold af juniorroere, der kan ro sammen på kryds og tværs, og som deltager ved regattaer.

”Det har vi langt henad vejen succes med, og det betyder, at vi har virkeligt mange roere, der kan gå ind og være med på højt niveau udover de roere, der er med på allerhøjeste niveau. Det bliver vi og roerne belønnet for i det daglige, hvor det giver et godt socialt miljø i klubben. Sportsligt er det også en gevinst, fordi vi har mange stærke roere, som gør, at vi også kan stille stærke hold”, siger Line Møller.”

Gode landsholdsroere

På seniorsiden var det særligt klubbens landsholdsroere, der tog sig af podieplaceringerne, mens mange af klubbens øvrige roere gjorde fin figur på sekundære placeringer. Mathias Larsen, der repræsenterede Danmark ved VM tidligere i år, fik en andenplads i herrernes firer bag i et tæt opløb mellem tre hold bestående af landsholdsroere.

I damernes firer var der Bagsværd roere på de tre hurtigste hold. Mathilde Persson, der er en del af letvægtslandsholdet, vandt sammen med sine holdkammerater foran et hold, som sidste års sølvvinder ved Junior VM, Frida Sanggaard, var en del af. Tredjepladsen tog en af klubbens U23 europamestre, Marie Louise Ladegaard Petersen, sig af med sit hold.

Det var Bagsværd Roklub, der arrangerede stævnet, og der var en hær af frivillige både før, under og efter konkurrencerne, der sørgede for, at alt forløb gnidningsfrit. Næste opgave, for både kaproere og frivillige i Bagsværd Roklub, bliver DM i indendørsroning. Dette finder også sted i Gladsaxe Sportshal lørdag d. 27. januar.



Alexander Aldrich (forrest) og Mads Rubin er fuldt koncentrerede inden starten på U15 toeren. Bagsværd-drengene vandt i en tæt duel med et hold fra Roskilde og Rødvig på andenpladsen og klubkammeraterne Elias Ellehammer og Henning Friedrichsen på tredjepladsen. Foto: Svend Aage Nielsen.

