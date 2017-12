Kostskolens direkte linje til Cambridge

Bagsværd Kostskole og Gymnasium kan nu tilbyde uddannelse gennem det berømte universitet

Af Jan Løfberg

I slipstrømmen på 800 års jubilæet for Cambridge Universitet i 2009 besluttede netværket for universitetets gamle elever, at udgive bogen Innovation 800. Her blev blot 80 skoler og universiteter fra hele verden inviteret til at lade sig portrættere. Blandt disse Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Især har Cambridge-folkene bemærket, at Bagsværd Kostskole er gode til at skabe unge forskertalenter, så derfor er skolen oprettet under ”Best-practice pioneers”.

Samarbejdet mellem Bagsværd Kostskole og Cambridge Universitet har ført til, at den danske skole fortløbende bliver vurderet af englænderne. Det sker, fordi Bagsværd Kostskole er akkrediteret til at tilbyde uddannelse inden for ”Cambridge International Examinations”.

Til Innovation 800 udtaler rektor Jimmy Burnett Nielsen: – Vores motto er Perseverando – gennem vedholdenhed. Det praktiserer vi her på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Rektoren slår på, at elevernes intelligenskvotient ikke har den store betydning, fordi det afgørende er, hvad du tager til dig.

På hjemmesiden www.cambridge-strategies.org kan du læse opslaget om Bagsværd Kostskole og Gymnasium, hvis du først går ind under ”A World-Class Education” og dernæst ”Best-practice pioneers”.