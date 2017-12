Milliondonation til Søborg-forsker

Søborg-borgeren Inge Marie Svane, professor og overlæge på Herlev Sygehus, er blandt Danmarks førende eksperter inden for immunterapi. Foto: Kaj Bonne.

Kræftforskeren Inge Marie Svane og hendes team blev tildelt 6 mio. kr. af NEYE-Fonden til deres forskning i immunterapi

Af Jan Løfberg

Da professor og overlæge Inge Marie Svane fra Søborg åbnede mailen fra NEYE-Fonden, var det umiddelbart med en øv-følelse: – Det lignede et standardafslag, der startede med noget i retning af: tak for deres ansøgning…

Inge Marie Svane vidste ellers, at hendes ansøgning var gået videre til international bedømmelse. Det er her tommelfingeren vendes op eller ned, når NEYE-Fonden donerer millioner til fremtidens kræftforskning.

– Men der var også et vedhæftet dokument i mailen, hvor der stod, at vores forskningsprojekt modtog en donation på seks millioner… jeg ringede straks til min italienske kollega Marco Donia med den gode nyhed, siger den 52-årige Inge Marie Svane, der er professor og overlæge på Herlev Sygehus, hvor hun leder Center for Cancer Immunterapi (CCIT).

NEYE-Fonden har netop uddelt 12 mio. kr. til to danske kræftforskere. Inge Marie Svane og hendes team, der forsker i klinisk cancer immunterapi, modtog den ene halvdel, mens den anden donation gik til professor Kristian Helin, der forsker i behandling af hjernetumorer.

Et hold på 11

Inge Marie Svane er en af Danmarks førende eksperter inden for immunterapi, så det er ikke uden grund, at hun er blevet kaldt ”Immunterapiens førstedame”. Hun står i spidsen for det hold af forskere , der de næste tre år er sikret økonomiske midler til at forske videre indenfor mere skræddersyet immunterapi og samtidig foretage kliniske forsøg.

Den kliniske immunterapi tager udgangspunkt i, hvorledes det aktive immunforsvar angriber kræftcellerne. Hvor kemoterapien angriber kræftcellerne direkte, så arbejder man inden for immunterapien på at manipulere med immunforsvaret. Og det gør man blandt andet ved at finde frem til nogle såkaldte kræftproteiner.

– Vi har et fremragende samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Her foretages nogle meget avancerede og dyre analyser, hvor man piller generne fra hinanden, så man kan finde frem til, hvilke proteiner, der er bedst egnet til at skabe kræftproteiner, siger Inge Marie Svane.

Individuel behandling

Noget af det, som immunterapien har kunnet bidrage med i behandlingen af kræft, er den langvarige effekt hos patienterne. Det er altid svært at tale om helbredelse, men der findes mange eksempler på patienter som har levet i ti år efter behandlingen med immunterapi, uden at kræften er vendt tilbage.

– Det er dog meget forskelligt fra patient til patient. Derfor gælder det om at skræddersy behandlingen til den enkelte patient, så den bedst mulige effekt opnås. Vi arbejder derfor på at tilpasse immunterapien for den enkelte. Der er stadig mange patienter, som ikke opnår en god effekt af behandlingen, siger Inge Marie Svane.

Inge Marie Svane og Marco Donia, der er læge og p.hd., forsøger derfor hele tiden at skaffe sig ny viden: – Det sker både gennem arbejdet med at analysere generne på DTU; gennem test i vores laboratorium her på Herlev; ved at samarbejde med andre kolleger her på hospitalet og så i øvrigt anvende det netværk, vi har opbygget, siger Inge Marie Svane.

Et væsentligt element i at tilvejebringe ny viden leveres af kræftpatienterne selv: – Hvis de siger ja til at deltage i forsøget, får de at vide, at der måske kun er en lille chance for, at de selv vil få gavn af immunterapien. Til gengæld er de med til at gøre os klogere. Det er jo desværre sådan, at kræftmedicin kun kan udvikles på kræftpatienter. Og så er immunterapi en meget personlig behandling, som formentlig i fremtiden udnytter præcisionsmedicin for at finde frem til personens egne genfejl, siger Inge Marie Svane.

I de kommende tre år skal Inge Marie Svane sikre et tæt samarbejde mellem Herlev Sygehus og DTU i Lyngby, og så er det perfekt, at hun bor i et hus i Søborg – midt mellem de to arbejdspladser – sammen med sin mand og den yngste søn på 18 år. Den ældste søn på 23 år er fløjet fra reden. Når der kan findes lidt fritid, så nyder Inge Marie Svane at spille 1. fløjte i Gladsaxe Symfoniorkester.

Fakta

Historien bag kræftdonationerne

Historien om taske- og kuffertkæden NEYE går tilbage til 1881, hvor Johannes NEYE åbnede sin første galanterihandel på det eksklusive Vimmelskaftet i København.

Næsten 100 år senere, i 1977, blev NEYE overført til NEYE-Fonden. På det tidspunkt var det Agathe Neye, der drev butikskæden. Hun var enke efter Knud Neye, Johannes Neyes søn. Knud døde af kræft i 1945 i en alder af kun 59 år.

Da parret var barnløst, besluttede Agathe Neye sig til at lade alle aktiverne i virksomheden, samt alt parret ejede i øvrigt, overgå til en fond, der fremover skulle drive NEYE-kæden og via overskuddet støtte sygdomsbekæmpende forskning.

I præcis 40 år har NEYE-Fonden doneret deres årlige overskud fra NEYE-kædens 43 butikker og webshop til den danske kræftforskning.