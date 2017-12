Når alarmen går vanker der bøde

Den kommunale vagttjeneste udskriver bøder til idrætsforeningerne, når de kommer til at udløse en alarm ved en fejltagelse

Af Michelle Madsen

I aften diskuteres et vigtigt punkt for idrætsforeningerne på mødet i brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune. Det drejer sig om, at der er et stort antal fejlalarmer, som udløses af foreningernes frivillige hjælpere. Men nogle af alarmerne er oven i købet så snedigt indrettede, at de ikke giver lyd fra sig, og det betyder, at de frivillige først opdager fadæsen, når den kommunale vagt pludselig står ude foran døren.

Når den kommunale vagt rykker ud, så koster det idrætsforeningen en bøde på 1.650 kroner pr. gang. Penge der går direkte ud af klubkassen.

Særligt hårdt ramt har GIF-Gymnastik og Gladsaxe-Hero Boldklub været. Det skyldes ifølge klubbernes ledere, at de deler anlæggene med flere andre brugere, og de kan derfor ikke sætte deres egne alarmer op, men må være en del af en fællesalarm.

GIF-Gymnastik har en enorm udfordring, fordi foreningen har 140 frivillige trænere og hjælpere, der alle skal kunne beherske alarmsystemet: – Man pålægger os en kæmpe kommunikationsopgave. Naturligvis har vi efter bedste evne forsøgt at undervise vores frivillige. Men det helt store problem er, at adgangssystem og alarm ikke taler sammen.

Man taler om, at afgiften er med til adfærdsregulere. Men tror man virkelig, at vores frivillige bare åbner døre til højre og venstre. Vores folk ved, at vi får en ”dummebøde”, hvis alarmen får vagten til at rykke ud, siger Jan Darville, sportschef i GIF-Gymnastik.

Bevisbyrde

I øjeblikket har GIF-Gymnastik syv sager kørende om alarmbøder: – Hver gang vagten tilkaldes til Gyngemosehallen, så udskrives bøden til os. Nu er der jo også andre brugere af hallen. Når vi får en bøde, skal vi påvise, at det ikke er os, der har udløst alarmen. Det er simpelt hen dræbende at skulle bruge så meget tid på at finde ud af, om vi er ”skyldige” eller ej, siger Jan Darville.

Sportschefen stiller også spørgsmål ved lovligheden af kommunens udskrivning af bøder: – Den kommunale vagt er jo skattefinansieret. Vagten er betalt af kommunale midler – hvorfor skal vagttjenesten så have bødeindtægt – eller afgift, som de kalder det – fra frivillige idrætsforeninger. Det er grotesk, siger Jan Darville.

Det nuværende vagtsystem blev indført for to år siden, da man afskaffede halvagterne: – Det har aldrig fungeret. Man kunne lave et både bedre og mere simpelt system. Vi har gjort opmærksom på problemet i to år, men ingen har gjort noget for at forbedre systemet. Der er heller ingen, der kan forklare os under hvilken forvaltning denne vagtordning hører til – idrætsforvaltningen er det ikke, siger Jan Darville.

Biplyd hjalp

Gladsaxe-Hero havde store problemer, men det er ifølge formand Per Sundberg blevet meget bedre: – Før fik vi mange dummebøder, men nu er de helt stoppet. Vi har instrueret vores folk grundigt, og så har det virkelig haft en betydning, at Gladsaxe Stadion har ændret alarmen, så der nu er en biplyd, så vi kan nå at gøre det rigtigt. Det betyder, at vi kan vaske vores tøj under den gamle tribune uden at få en bøde på 1.650 kroner. Beløbet svarer til to fodbolde ude på banerne.

IF Bytoften har ikke samme problem, fordi man ikke deler lokaliteter med andre foreninger: – Vi har nu fået vores egne alarmer, og det er en stor fordel, siger Thomas Dreyer.

John Sørensen, formand for FIG – Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe ser frem til brugerbestyrelsens møde: – Nu får vi en dialog om det, der er et stort problem for mange foreninger. Det gælder om at vi skal finde det rigtige fokus. Sådan som det er nu, hvor en frivillige uforvarende kommer til at udløse alarmen, det skaber en negativ dialog. Og det er heller ikke fair.

Som idrætslederne er enige om, så er udskrivelsen af bøder ikke en politisk beslutning, men der skal en politisk beslutning til at ændre den uheldige praksis.