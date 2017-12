Ny fængsling i skudsag

-

Retten i Glostrup varetægtsfængslede en 22-årig mand for en skyderiet på Søborg Torv

Den 25. oktober blev en 34-årig mand blev ramt af skud ved Søborg Torv. I forbindelse med efterforskningen blev en 18-årig mand fra København varetægtsfængslet to dage efter.

I tirsdags blev endnu en mistænkt anholdt, en 22-årig mand fra København, som blev fremstillet i et grundlovsforhør i onsdags.

Den 22-årige sigtes for forsøg på manddrab sammen med den 18-årige, og retten varetægtsfængslede ham i foreløbig fire uger.

Retten nedlagde navneforbud og bestemte, at retsmødet blev holdt for lukkede døre. Derfor kan Københavns Vestegns Politi ikke kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt – udover, at efterforskningen nu fortsætter.