Når man parkerer lige ved en udkørsel øges risikoen gevaldigt for at køretøjer kolliderer. Og den slags parkeringer findes der mange af i Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

Ulovlige forhold ved Kildebakken og i Høje Gladsaxe

Af Niels Rasmussen

Færdselsreglerne overtrædes åbenbart stadig rask væk, når det gælder parkeringer.

Så på det seneste møde i trafik- og teknikudvalget spurgte Gitte Greve Larsen fra Dansk Folkeparti ind til problemet.

Hun påpegede, at der var ulovlige parkeringer ved Kildebakken og i Høje Gladsaxe. Carsten Høeg Maegaard fra forvaltningen svarede, at der er dialog om problemerne ved Kildebakken Station, og at forvaltningen vil bede parkeringskontrollen prioritere Høje Gladsaxe i samarbejde med Politiet.