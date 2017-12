Powershopping i hestevogn

Bestyrelsen i Bagsværd Handelsforening trak de mange heldige vindere. Fra venstre Jannick Schønemann fra Nybolig, Steen Johansson fra MENY, Jesper Christiansen fra Din Tøjmand og Christel Friis Lerche fra Hot N Tot. Foto: Jacob Thesander.

Bagsværds Handelsforenings traditionelle julekonkurrence udløste en 1. præmie på 10.000 kroner

Af Jan Løfberg

Per Christiansen fra Bagsværd endte med at vinde 1. præmien i Bagsværd Handelsforenings store julekonkurrence, hvor førstepræmien er en shoppetur i hestevogn – og nok så væsentligt retten til at forbruge 10.000 rare, danske kroner i Bagsværd Bys velassorterede forretninger og butikker. Vinderen kørte rundt i Bagsværd fredag den 22. december.

Der var også mange andre heldige vindere:

Fra Din Tøjmand i Bagsværd:

2 gavekort à 250,-

Clausen

Peter Storgaard

Fra MENY:

4 gavekort á 100,-

Åse Pedersen

Peter Christensen

Bente Storgaard

Morten Damborg

Fra RYBY:

OBH El-kedel

Inge Hansen

Fra Bagsværd Vinhandel:

5 gavekort á 100,-

Henrik Magius

Mette Romme

Karen Bjørnelund

Helle Høeg

H. Olesen

Fra Guldsmed Kirkegaard:

3 gavekort á 200,-

Mikkel Romme

Emil Ludvigsen

Flemming Løntoft

Fra Legekæden og Bog & Ide:

3 gavekort á 200,-

Kenny Lisby

Pernille Horn

Mickey Tange

Fra Hot N Tot:

GHD Curve krøllejern

Pernille Corell

Alle vindere har fået direkte besked.