Projekt for udviklingshæmmede blev belønnet

Filialdirektør Morten Hjorth Hansen fra Nordea kom med en dejlig uventet julegave: En check på 10.000 kr. til et projekt, der virkelig fungerer. Foto: Kaj Bonne.

Nordea-fondens Gode liv pris gik til AB

Af Niels Rasmussen

Filialdirektør Morten Hjorth Hansen fra Nordea i Søborg mødte op til træningen i torsdags, da ABs hold for udviklingshæmmede var i fuld sving med håndboldtræningen.

Og så blev det hele ekstra hyggeligt. For Morten Hjorth Hansen kom for at overrække Nordea Fondens God liv pris på 10.000 kr., der skal bruges til formål, der gavner alle deltagerne.

Pengene falder på et tørt sted, for der er så meget gang i det projekt.

-Vi har haft ventelister, og hvis det stod til spillerne, så trænede vi mindst to gange om ugen, men der er desværre ikke plads i hallen til mere end en gang ugentlig træning, fortæller Marian Holm, der var en af initiativtagerne.

Egentlig skulle der kun være 20 spillere med, men med lidt god vilje kan man godt tage 25 med, og så har der været lidt udskiftning i gruppen undervejs.

-Vi havde fem spillere med til fællestræning for landsholdet, og det er dejligt at se, at mange af spillerne virkelig føler sig som ABere, der møder op i klubtrøje for at støtte vore bedste spillere, siger Marian Holm.

Det er så tydeligt at se, at spillerne har endnu mere kvalitet ind i deres liv.