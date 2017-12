Rundt med hestevogn

Per Christiansens shoppetur startede ved Guldsmed Kirkegaard i Bindeledet. Foto: Jacob Thesander.

Per Christiansen vandt Bagsværd Handelsforenings store konkurrence og kunne tage rundt i byens butikker og forretninger og købe for 10.000 kr.

Af Jan Løfberg

Per Christiansen udfyldte en kupon i Ostehuset og havde ikke de store forventninger: – For jeg har aldrig vundet en konkurrence før. Men så skete det alligevel. Det var derfor en overrasket og glad Per Christiansen, der fredag før jul kunne sætte sig op i hestevognen og køre rundt og købe ind for de 10.000 kroner, som hovedpræmien er på i Bagsværd Handelsforenings store julekonkurrence.

Shoppeturen startede hos Guldsmed Kirkegaard. Vinderen skulle derefter til RYBY, Bagsværd Vinhandel, Matas, Bagsværd Apotek, MENY og Ostehuset i Bagsværd.

I løbet af turen blev adskillige børnefamilier inviteret med på tur i hestevognen i løbet at turen.

Se det var et rigtigt juleeventyr.



Fra venstre Julemanden, Per Christiansen og Jannick Schønemann fra Nybolig og Bagsværd Handelsforening.

Foto: Jacob Thesander.



John Berner Jensen fra RYBY, vinderen af konkurrencen Per Christiansen og Julemanden.

Foto: Jacob Thesander.



Den glade vinder sammen med apoteker Erik Laursen og Julemanden.

Foto: Jacob Thesander.





Per Christiansen rundede også MENY Bagsværd på sin shoppetur.

Foto: Jacob Thesander.