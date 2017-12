Så blev det alligevel jul i Søborg

Frisør Bystrup fik en idé, og så gik det hurtigt med at forene de kommunale, private og frivillige kræfter

Af Jan Løfberg og Niels Rasmussen

Julen er reddet i Søborg.

Efter sidste uges kedelige melding om, at der ikke kom julebelysning på Søborg Hovedgade i år, så tænkte Grethe Bystrup fra Frisør Bystrup på hovedgaden alternativt. Og så kan det nok være, at der blev arbejdet hurtigt.

– En kreativ frisør og en kreativ borgmester fik tingene til at ske. Grethe Bystrup og Trine Græse fik fællesskabet til at fungere. Og man kan nå langt med fælles hjælp og handlekraft. Så tak for det. Erhvervschefen så mulighederne. Så derfor bliver der nu sat 228 lyskæder op på hovedgaden – og de drives af 55 kilo batterier, siger en lettet Niels Nebeling, formand for Handelsforeningen for Søborg Omegn.

Dermed bliver det en fælles julebelysning ned ad hovedgaden i stedet for nogle punktvise, individuelle løsninger. Kommunen sørger for økonomien bag opsætningen af flagstængerne og handelsforeningen sørgede for lyskæderne.

Lyskæderne skal sættes op og pilles ned igen. Men blot en enkelt opringning til IF Bytoften, så var der skaffet den fornødne frivillige arbejdskraft. 15-16 frivillige fra idrætsforeningen brugte deres mandag aften til at hænge kæderne op.

– Vi giver den gas og får sat kæderne op og pillet ned igen. Da vi fik opringningen, var vi ikke i tvivl. Et sådant socialt arrangement styrker fællesskabet, som er så værdifuld for os i Bytoften. Vi får jo også en del støtte fra kommunen, og vi vil meget gerne give noget tilbage, siger Thomas Dreyer, formand for IF Bytoften.