Skolebørn skal ses i mørket

Cykelhjelmene sidder perfekt, så de dækker for panden, og så er der lys på cyklerne. Foto: Cyklistforbundet.

Hjælp dit barn med at blive set i trafikken

Mange børn ved ikke, hvor svært det er for bilister at se en cyklist uden lys og reflekser. Derfor sætter Cyklistforbundet og Lærerstandens Brandforsikring nu spot på vigtigheden af cykellygter og reflekser i vintermørket. Det sker med undervisningskampagnen Lys på med Ludvig og en nem at overskue-forældreguide, der gør forældre til lys- og refleksambassadører.

– Gode og sikre cykelvaner etableres i barndommen, og derfor er indsatsen over for de 10-11 årige vigtig. Børn skal lære, hvordan de passer på sig selv i trafikken, og hvor vigtigt lys og reflekser er i den sammenhæng, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Sådan bliver dit barn set i mørket

45.000 elever fra landets 4. klasser deltager i år i Cyklistforbundet og Lærerstandens Brandforsikrings populære undervisningskampagne Lys på med Ludvig. Kampagnen, der når ud til cirka 2/3 af landets 4. klasser, skal hele november lære eleverne om sammenhæng mellem synlighed og sikkerhed i trafikken.

I Gladsaxe har syv skoiler toilæmeldt sig projektet med i alt 13 klasser.

I år åbner Cyklistforbundet for en større forældre-del i kampagnen – blandt andet med en guide på Lyspaa.dk/foraeldre. Guiden hjælper forældre til for eksempel at tjekke, om barnets cykel har alle lovpligtige lygter og reflekser.

– Som forældre har man ansvaret for at sikre, at barnets cykel er i orden og udstyret med de lovpligtige lygter og reflekser. Vi håber, at den nye forældreguide vil inspirere forældre til at blive hverdagens ambassadører for lys og reflekser, siger Klaus Bondam.



Ulykker i mørket

Cirka hver femte ulykke med cyklister sker i mørke eller tusmørke. Derfor er man i Lærerstandens Brandforsikring optaget af, at både børn og forældre bruger de nødvendige lygter og reflekser, så færre kommer til skade i trafikken:

– I 4. klasse begynder mange børn at cykle på egen hånd til skole. Det er i den alder, at vi skal gøre børnene til lygtevante cyklister, så de bedre kan passe på sig selv, når de cykler i den mørke tid, siger Mikkel Klausen, CSR-chef i Lærerstandens Brandforsikring.