Stopper efter 57 år

Kay Nielsen har som varmemester blandt andet stået for snerydningen på Telefonfabrikken. Foto: Kaj Bonne.

Varmemesteren på Telefonfabrikken løb ikke lige af pladsen

Af Niels Rasmussen

”Man er begyndt at få noget patina”.

I torsdags fyldte Kay Nielsen 79 år. I fredags holdt han afskedsreception på Telefonfabrikken. Og i går havde han sin første dag som pensionist hjemme i Skovlunde.

Kay Nielsen er ikke lige typen, der løber af pladsen.

Han har – næsten – været ansat samme sted i 57 år. Og sygedage har der ikke været mange af. Og han var da slet ikke typen, der kom for sent på arbejde. Når der blev stemplet ind, så kom der blå stempler på kortet. Ikke de røde, der viste at man var kommet for sent.

Kay Nielsen er udlært værktøjsmager og blev i 1960 ansat på telefonfabrikken Automatic inde i Amaliegade 7.

-Det var Danmarks bedste arbejdsplads, Meget enkelt. Firmaet var ikke medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, så man kunne tillade sig at give nogle personalegoder uden at komme i karambolage med nogen, siger Kay Nielsen, der fulgte med firmaet til Søborg midt i 1960erne.

Kay Nielsen ser ikke ud til at være en dag over 70. Måske har han holdt sig så godt, fordi han er gået glad på arbejde. Næsten hver dag.

-På et tidspunkt i 1969 blev jeg skuffet over, at jeg ikke fik et bedre job i firmaet. Det tog en af mine kolleger. Det bed jeg i mig, men da de senere til et andet job tog en mand udefra, så sagde jeg op og fik et job i Albertslund. En dag vendte jeg tilbage til Automatic for at hilse på gamle kolleger, og så endte det med, at jeg blev genansat og kort tid efter fik lov til at holde 10 års jubilæum, siger Kay Nielsen.

Han fik mangeartede opgaver i firmaet, så han ikke skulle stå ved en drejebænk hele tiden. Det gjorde det sjovere at gå på arbejde.

Da tiderne gik imod Automatic, så der først blev tale om udflytning til Tåstrup og Brøndby og senere lukning, fortsatte Kay Nielsen på fabrikken som varmemester for at holde bygningerne.

Men nu er det slut.

-Jeg har da spekuleret over, hvad tiden så skal gå med. Men jeg har da min MG B-model, som jeg har sat i stand, og jeg har mit fiskeri. Jeg har også nogle gode venner, og så er der familien, siger Kay Nielsen, der i fjor mistede sin kone og for den del år siden også en søn.