-

Af /



Kreative elever fra GXU udstiller lige nu fjorten flotte malerier i forhallen på Gladsaxe Rådhus. Eleverne har arbejdet med akrylmaling, fotos og billedbehandling og til sidst spraymaling ud fra det fælles tema ”Storby”. Resultaterne er blevet så gode, at de fortjente at blive udstillet for andre end elevernes forældre. Udstillingen kører frem 8. december, og på denne dato vil eleverne være til stede fra kl. 11, hvis man vil møde kunstnerne bag billederne.

Foto: Privat.