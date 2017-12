Studier i udlandet giver pluspoint

Andreas er tvunget til at tale tysk hele tiden, så sproget bliver kraftigt forbedret. Foto: Privat.

Lyngby Handelsskole har succes med at tilbyde tre uger i f.eks. London

Lyngby Handelsskole har i mange år sendt elever på studieophold rundt omkring i Europa.

”Og i det kommende skoleår vil der være endnu flere rejsemuligheder for de unge, som søger os. Ikke mindst med de nye 10. klasser, som vi lancerer i samarbejde med TEC, bliver paletten spredt yderligere ud”, fortæller uddannelseschef Julie Secher.

En 10. klasse kombineret merkantile eller tekniske fag giver eleverne et mangfoldigt indtryk af uddannelsesmulighederne, og så peger de direkte videre mod det moderne arbejdsmarked, der kræver både praktisk og teoretisk viden. Lyngby Handelsskole ved, at de lykkes med 10. klassekonceptet, da 100% af eleverne overgår til en ungdomsuddannelse. 10. klasse er for de elever, der ønsker at modnes, dygtiggøre sig, undersøge de erhvervsfaglige retninger og ikke mindst gå på en skole, hvor ungdomsuddannelsesmiljøet er en del af dagligdagen.

20 var i London

Efter 10. klasse kan man fortsætte på EUX eller EUD.

I efteråret var 20 elever i London, hvor de var to uger på sprogskole og en uge i erhvervspraktik.

Andreas fra EUX35 siger om opholdet ”Jeg oplevede at klare hverdagen mere eller mindre på egen hånd, gå i engelsk skole og arbejde i en engelsk virksomhed. Jeg arbejdede for Mindbench, der er et rekrutteringsfirma. Jeg kom hjem med en langt større forståelse af engelsk kultur, større netværk og et tilbud om at komme tilbage til Mindbench”.

I år har Lyngby Handelsskole tre elever, der har søgt og fået praktikplads i udlandet. – én i London og to i Neumünster i Tyskland.

Andreas er hos Polo Ralph Lauren.Andreas har valgt en praktikplads i udlandet, fordi han gerne vil prøve kræfter med at arbejde uden for Danmark og lære sprog på højt niveau.

”Jeg havde hørt godt om det fra andre, så jeg kunne godt tænke mig selv at prøve det. Der er mange muligheder med en praktikplads i udlandet, f.eks. findes der et lignende Designer Outlet i England og dét at kunne sprog på højt niveau åbner mange døre”, siger Anderas. ”Jeg er den eneste elev i butikken og også den eneste dansker. Det gør, at jeg er nødt til at tale tysk hele tiden.”

Ved at kombinere 10. klasse med 1. del af grundforløbet på EUX/EUD sparer eleverne et halvt års uddannelse, hvis de efterfølgende læser EUX eller EUD.