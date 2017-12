Swingende New Orleans-jazz

Den allestedsnærværende Chris Tanner på klarinet er også med i bandet, der fredag gæster Gladsaxe Jazzklub, der nu går ind i sit 11. leveår. Foto: Privat.

Koncert kobles sammen med bogudgivelse

På fredag er det slut for i år.

Gladsaxe Jazzklub afslutter de første 10 år med en omgang New Orleans-musik, når den er bedst.

Det sker på Telefonfabrikken.

Samtidig præsenteres en ny bog om livet som jazzmusiker.’20 fantastiske år med Papa Bue’ er skrevet af bassisten Jens Sølund., der kl.19.15 vil fortælle om bogen.

Jazzklubbens sæson 2017 har budt på 40 koncerter og særlige events, og over 200 professionelle musikere har besøgt klubben i løbet af året

Et kig på 2018-programmet viser med al tydelighed, at niveau og omfang fastholdes af klubbens bestyrelse.

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et swingende seks-mands- band med en høj standard af musikalsk kvalitet – og med særlig fornemmelse for New Orleans-musikken. Meget rost for præstationer ved klubkoncerter og festivaler.

Bandet blev dannet i 2002 og består i dag af håndplukkede musikere fra fem nationer.

Musikerne præsenterer et bredt repertoire, der viser hele spektret af New Orleans Music –fra jazzens begyndelsen og til nu: En ren gumbo af Traditionel Jazz, Ragtime, Calypso, Swing, Gospel, Rhythm & Blues og Funky Brass Band-numre.

Bandet blander stilarterne respektfuldt og udvikler nye rytmiske retninger, forbundet af kapelmesterens omfattende kendskab til kompositioner, kultur og sammenhæng med de musikalske rødder. Det store udvalg af numre og deres friske og energiske fortolkning, gør bandets optræden til en inspirerende og mindeværdig musikalsk oplevelse.

Besætning: Norbert Susemihl (D), trompet, flugelhorn og vokal; Chris Tanner (AU), klarinet og vokal; Hans Ingelstam (S), trombone; Jens Kristian Andersen (DK), bas; Jan-Hendrik Ehlers (D), piano og Torstein Ellingsen (N), trommer.