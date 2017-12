-

Åben Cafè havde stor succes med deres julearrangement mandag 11. december på Gladsaxe Hovedbibliotek med foredrag af hospitalspræst ved Rigshospitalet Christian Busch ”sygdom som vendepunkt i livet”. Rigtig mange havde trodset vintervejret, og de fik et ”jordnært” og til tider også humoristisk foredrag. Åben Cafè håber derfor, at det ikke er sidste gang, at Christian Busch gæster Cafèen, som er at finde på Gladsaxe Hovedbibliotek hver mandag kl. 16-17.30.