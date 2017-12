Tak til Høje Gladsaxes frivillige

Der blev sagt tak til Høje Gladsaxes mange frivillige med noget god mad. Foto: Privat

Hver dag gør en masse aktive beboere i Høje Gladsaxe en kæmpe forskel for deres naboer og hele boligområdet i øvrigt. De laver alt fra store årlige begivenheder til fx gå-hold, kreativ eftermiddag og andre aktiviteter.

De unge har blandt andet lavet påskejagt for børnene, og Høje Gladsaxes bydelsmødre hjælper kvinder og familier.

Flere gør en stor indsat i ”Pulsen”, hvor de står for diverse grupper. Hver dag gør de Høje Gladsaxe til et bedre sted at bo. Derfor havde den boligsociale helhedsplan ”Vores HG” i torsdags inviteret Høje Gladsaxes ildsjæle på lidt mad og forkælelse for at sige tusind tak for deres indsats, når de gør så meget for andre resten af året.