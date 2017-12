To mænd varetægtsfængslet for grov vold i Søborg

Glostrup Ret har i går varefængslet to mænd på 26 og 30 år i foreløbig fire uger. Københavns Vestegns Politi sigter dem for grov vold mod en 46-årig mand ved Søborg Torv.

Af Randi Salzwedell

Den 30. oktober 2017 ved 13-tiden blev en 46-årig mand udsat for grov vold i en kiosk ved Søborg Torv.

Volden blev forøvet af en gruppe mænd, som stak af.

Københavns Vestegns Politi har siden efterforsket sagen og tirsdag anholdt de to mænd. Politiet sigter dem for grov vold og mener, at volden blev udøvet som en del af en bandekonflikt.

De blev i dag varetægtsfængslet i fire uger under navneforbud ved et lukket grundlovsforhør, hvorfor sagen aktuelt ikke kan kommenteres yderligere.

De nægter sig skyldige.