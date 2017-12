Træt af tomme løfter

Man kan jo bare stille sin bil lige foran en udkørsel og så gå sin vej. Foto: Kaj Bonne.

Sne kan skabe rent kaos i Høje Gladsaxe med de mange ulovlige parkeringer

Af Niels Rasmussen

Bjarne Wermuth fra Høje Gladsaxe er godt og grundigt træt af det parkeringsanarki, der mange steder hersker i området.

Og han er lige så træt af, at der ikke gøres nok for at komme det til livs. Han har flere gange kontaktet kommunen – flere gange som opfølgning på artikler i Gladsaxe Bladet, og han føler, at der er for mange tomme løfter.

Der skete så noget i midten af september 2017, hvor der blev uddelt nogle få parkeringsafgifter, af kommunens P-vagt i forening med politiet,. Midt i skrev Gladsaxe-Bladet, omhandlende de ulovlige parkeringer i Høje Gladsaxe at alle ”blæser på P-regler”.

18. september modtog jeg en mail fra formanden for Trafik- og Teknikudvalget, hvor han selvfølgelig skrev, at P-regler skal overholdes, og at man tager problematikken alvorligt, og at man i nærmeste fremtid ville følge op med efterfølgende periodevise kontroller.

Dagen efter bragte Gladsaxe-Bladet endnu en artikel med overskriften: Rådhuset sender P-vagter ud.

Ugen efter havde avisen endnu en artikel, hvor man slog fast: Bøder virker ikke.

Og det kan man jo have ret i.

Skal der lig på bordet

-Man bliver jo desværre noget træt af at rette henvendelser forgæves. Det er som at slå i en dyne, og tilsyneladende skal der ske ulykker, ja måske endda med lig på bordet, før kommune og politi giver sig til at efterleve de parkeringsrestriktioner, som de selv har været med til at give og sætte skiltning op efter., siger Bjarne Wermuth

Nu er tiden så kommet med udsigt til snefald, hvilket selvfølgelig medfører, at vejene ikke kan ryddes ordentligt, der bliver store snedynger, så det bliver helt umuligt at passere forbi de parkerede biler, hvoraf mange jo også er store varevogne og lastbiler, så det kan kun give større og farligere problemer.

12. december havde Gladsaxe Bladet et mindre indlæg om at P-kontrol skal skærpes, efter at DF v/Gitte Greve Larsen i sidste møde i Trafik- og Teknikudvalget, havde bragt spørgsmålet op igen og påpeget at der stadig er masser af ulovlige parkeringer, bl.a. i Høje Gladsaxe. Hun havde fået at vide, at forvaltningen vil bede parkeringskontrollen om at prioritere Høje Gladsaxe i samarbejde med politiet.

-Vi kan altså konkludere, at der udstedes en masse tomme løfter og bruges mange fine ord, men det hele går tilsyneladende ud på at holde borgerne hen med snak og løfter, uden at der kommer nogen som helst handling

bag ordene og løfterne, siger Bjarne Wermuth-.

Men nu er kommunevalget jo også overstået og der er igen fire år til borgene/vælgerne kan stille politikerne til ansvar for noget som helst.. siger Bjarne Wermuth, der også har kontaktet Københavns Vestegns Politi.

Gladsaxe Bladet har talt med håndværkere, der følte sig som jagtet vildt.

Men de kan faktisk godt få dispensation til at køre ind på parkeringspladserne for at arbejde.

Det har Bjarne Wermuth undersøgt.

Reglerne siger for alle 5 boligselskaber på P-pladserne foran boligerne, at egenvægten på gulpladebiler ikke må overstige 1700 kg, som er skiltet ved indkørslerne.

Hvis man som håndværker skal arbejde på stedet, kan der gives dispensation via inspektørkontoret, og man skal så have dispensationen i forruden.