Turen går til Århus

AB Gladsaxes forårsprogram er klart

Af Niels Rasmussen

Der bliver gang i de tre-fire timer lange busture, når AB Gladsaxe til foråret skal kæmpe for at undgå nedrykning fra 2. division.

AB Gladsaxe skal møde Aarhus Fremad, VSK Aarhus, Lyseng og Odder – der dog trods ligger lidt syd for Århus.

AB Gladsaxe lægger ud med et opgør ude mod Aarhus Fremad, der topper rækken, der har fire nedrykkere. Det sker 17. marts.

Derefter følger hjemmekampe mod Dalum fra Fyn og Odder.

Programmet:

17. marts: Aarhus Fremad-AB Gladsaxe

24. marts: AB Gladsaxe-Dalum

29. marts: AB Gladsaxe-Odder

2. april: Greve-AB Gladsaxe

7. april: AB Gladsaxe-Lyseng

14. april: Næsby-AB Gladsaxe

21. april: AB VSK Aarhus

29. april: AB Gladsaxe-HIK

5. maj: Dalum-AB Gladsaxe

10. maj: Lyseng-AB Gladsaxe

13. maj: AB-Aarhus Fremad

19. maj: Odder-AB Gladsaxe

25. maj: AB Gladsaxe-Greve

2. juni: HIK-AB Gladsaxe

9. juni: AB Gladsaxe-Næsby

16. juni: VSK Aarhus-AB Gladsaxe