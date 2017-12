Unge med ambitioner

Seki Ran, ejendomsmægler Tommy Knudsen, Soraia Alikhel og projektkoordinator Emma Louise Pedersen var med, da den lille bog blev præsenteret i Bibliografen. Foto: Kaj Bonne.

9. klasse-elever fra Skovbrynet Skole har lavet interessant pamflet

Af Niels Rasmussen

Zahra og Soraia vil være læge. Wafi vil være tandlæge. Marwa vil være advokat eller ungerådgiver. Emre vil være ingeniør, og Abdirahman vil være professionel fodboldspiller.

10 elever fra 9. klasse på Skovbrynet Skole har sammen lavet en lille meget professionel pamflet, hvor de har interviewet beboere fra Bagsværd og Værebro Park. Det er der kommet en yderst læseværdig sag ud af, og de positive historier står nærmest i kø, når beboerne fortæller om hvorfor de har valgt at bo i et område, der i perioder har haft et skidt image med grov vold og kriminalitet.

”Vi skal have visket tavlen ren for de problemer, der var på et tidspunkt”, siger ejendomsmægler Tommy Knudsen blandt andet i bogen.

De 10 elever har selv gennemført alle interview og taget alle billederne, der er med i bogen. Beboerhuset i Værebro park er kommet med råd og dåd, så eleverne har kunnet agere professionelt, når de kom på besøg.

Der er et lille interview bagest i bogen med alle 10 involverede, og der fortæller de om glæden ved at bo i området og om deres ambitioner, der ofte går i en akademisk retning.