Unge valgt til bestyrelse for Spillestedet

Andrea, Mathias og Junaid kæmpede om de tre første pladser. De to første blev valgt, og Junaid er suppleant.

Tre kæmpede om to pladser

Byggeriet af det nye spillested i Telefonfabrikken er næsten lige blevet banket i gang, og nu er der så fundet to unge til den bestyrelsen. Bestyrelsen samles allerede næste uge for at fyre op under spillestedsarbejdet.

Der var fyldt ved de små caféborde i Drop Inn i Telefonfabrikken, da der skulle vælges to unge til bestyrelsen for det nye spillested. De fremmødte blev varmet op af det lokale band ’Make Believe’, der spillede aftenen i gang med fem numre, hvorefter de tre unge opstillede kandidater, Andrea, Mathias og Junaid, hver fik to minutter til at fortælle lidt om dem selv.

– Jeg kunne godt tænke mig at kæmpe for, at vi får et fedt frivilligt fællesskab, sådan at spillestedet kommer til at fungere godt, alle får en stemme og kan sætte deres præg stedet. Så vi kan få nogle fucking fede oplevelser sammen, sagde Andrea blandt andet i sin valgtale.

– Jeg vil gerne bruge al min erfaring fra afvikling af andre festivaler og koncerter, så vi kan lave det fedeste koncertsted i Danmark, sagde Mathias.

– Jeg bor i Høje Gladsaxe, som også er et lidt udsat boligområde, og der er mange unge, som ikke udnytter de kulturtilbud, vi har, og det vil jeg gerne lave om på, ikke kun i Høje Gladsaxe, men i hele Gladsaxe, sagde Junaid.

Herefter fik de fremmødte alle en stemmeseddel. De var alle under 30 år og med en interesse for det lokale kultur- og musikmiljø.

Mens der blev talt stemmer op, gik hovednavnet Lucy Love på scenen. Den dansk-zambianske rapper og multikunstner, som har udgivet tre albums og vundet flere priser, fyrede virkelig op under publikum, og sendte sin respekt til de modige drenge, der dansede med foran scenen. Efter at have givet den alt, gjorde Lucy Love plads til formanden for den nye bestyrelse, Preben Christiansen, der afslørede vinderne.

Det blev Mathias på 23 år og Andrea på 20 år. Mathias har blandt andet spillet i flere bands i Gladsaxe og er engageret i musikmiljøet. Han har også erfaring fra festivaler og koncerter som for eksempel Distortion og Carpark festival. Andrea er frivillig i Gladsaxe og har også været en del af spillestedsudvalget, som er kommet med ideer til spillestedets profil.

Mathias fik 30 stemmer, Andrea 22 og den tredje opstillede, Junaid, fik 20 stemmer og bliver suppleant. Bestyrelsen er allerede gået i gang med arbejdet.

– Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til at arbejde sammen med de to unge mennesker. Det er nyt for både mig og dem, for vi er jo en selvejende institution i kommunen, men det bliver vildt spændende, og jeg glæder mig til at gå i gang, sagde formand Preben Christiansen, som er udpeget af Gladsaxe Kommune, ligesom bestyrelsesmedlem Søren Nabe-Nielsen fra Børne- og Kulturforvaltningen.