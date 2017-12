Vagtskifte på rådhuset

Goddag til det nye byråd. Foto: Kaj Bonne.

Det gamle byråd havde sit næstsidste møde, og det nye byråd konstituerede sig

Af Jan Løfberg

I denne kære juletid var der ekstraordinært mange mennesker i byrådssalen på Gladsaxe Rådhus. Det var første gang det ny byråd – valgt ved kommunalvalget den 21. november – troppede op til konstituering, mens det gamle byråd havde sit næstsidste møde som kun indeholdt nogle tekniske ændringer til Styrelsesvedtægten for næste år.

De gamle klarede dagsordenpunktet på otte minutter, inklusive Sangsvanernes indledende julesang ””Nu har vi altså jul igen”. Mens Sangsvanerne forsøgte at ramme ”det høje C”, så tordnede byrådsmedlem Ole Skrald (A) derudaf med sin dybe bas til almindelig moro for de fremmødte.

Derefter konstituerede det ny byråd sig. Byrådet er delt i to grupper. Den største gruppe på 18 medlemmer består af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, De Konservative og Enhedslisten, mens gruppe 2 består af syv medlemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Inden borgmestervalget gik Kristian Niebuhr på talerstolen: – Det kan nok ikke undre, at Dansk Folkeparti hverken vil have del eller lodder i valget af den nye borgmester i Gladsaxe. Blandt andet fordi Dansk Folkeparti og Venstre blev afvist på valgnatten. Som borgmesteren udtalte til Gladsaxe Bladet, så var der ikke noget at tale om, og tonen ikke var pæn i valgkampen, og at jeg under 2. behandlingen af budgettet havde udtalt, at Socialdemokratiet ikke var min kop te.

Gruppe 1 havde peget på Trine Græse (A) som borgmester. Som traditionen byder, er det byrådsmedlemmet med størst anciennitet, der hænger borgmesterkæden om halsen på den ny borgmester. Det hverv tilfaldt Lars Abel (C), der har siddet i byrådet sin april 1970: – Det er så den femte borgmester, jeg har haft i min tid.

Erhard Jakobsen, Tove Smidth, Ole Andersen, Karin Søjberg Holst og nu Trine Græse, alle socialdemokrater, er de fem borgmestre, Abel henviser til.

Trine Græse blev valgt med alle gruppe 1’s 18 stemmer, mens alle syv medlemmer fra gruppe 2 undlod at stemme.

Der var 11 nye medlemmer ud af 25 i det nye byråd. Venstres nyvalgte medlem Henrik Bach Mortensen havde meldt afbud og blev til mødet erstattet af Thekla Ravn.

Trine Græse holdt derefter sin velkomsttale og redegjorde for byrådets kommende arbejdsopgaver.

Mødet sluttede efter blot 18 minutter, hvorefter der var hygge i Rådhuskælderen.



”Anciennitetspræsident” Lars Abel har lagt borgmesterkæden om halsen på Trine Græse. Foto: Kaj Bonne.



Farvel til det gamle byråd. Foto: Kaj Bonne.