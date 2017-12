Venlig mand blev rystet

Lars Nørgaer Laursen blev behageligt overrasket, da borgmester Trine Græse pludselig troppede op sammen med Seniorrådet for at hylde ham for en noget nær enorm indsats til glæde for mange, mange seniorer, der er blevet fortrolige med it-verdenen. Foto: Kaj Bonne.

Lars Nørager Laursen sad midt i hyggelig frokost da han fik at vide at han skulle modtage Ældreprisen

Af Niels Rasmussen

Da Lars Nørgager Laursen i onsdags gik hjemmefra var det for at deltage i en lille hyggelig frokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Men dagen blev helt anderledes, end han havde forventet det.

For pludselig trådte en større delegation med borgmester Trine Græse i spidsen ind i lokalet – til stor overraskelse for næste alle frokostdeltagerne.

-Vi er kommet, fordi du Lars skal have årets Ældrepris, fortalte Trine Græse til Lars Nørager Laursen, der lige skulle fatte sig.

Trine Græse holdt en motivationstale, og her blev det slået fast med syvtommersøm, at Lars Nørager Laursen også vil være kandidat, hvis man skal kåre landets mest venlige og hjælpsomme mand.

Folk havde nærmest stået i kø for at foreslå ham som prismodtager.

– 55 mennesker har indstillet dig til årets Ældrepris. Det er meget imponerende, sagde borgmesteren.

Det er 12 år siden, at Ældreprisen blev uddelt første gang. Og rent faktisk gik prisen dengang til en, som har betydet rigtig meget for dig – nemlig Kirsten Christophersen – den tidligere formand for OK-Klubben, som desværre ikke er hos os mere.

Hun var den, der – om jeg så må sige – ”opdagede” dig. Hun opfordrede dig til at tage herned i Seniorklubberne for at se, om ikke det var noget for dig. Og det gjorde hun klogt i.

For nu står vi så her 9 år senere og hædrer dig for din indsats.

Mange opgaver

Lars Nørager Laursen er sekretær for husmødet, en styregruppe for alle brugerne i Seniorklubberne. Og han har lagt kræfter i bestyrelsen for PC-mødestedet.

Han har også været formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe, og han med til at starte Fotoklubben i 2012.

Han hjælper med alle mulige foto- og videoprogrammer. Nye programmer bliver omhyggeligt studeret, inden han laver undervisningsmaterialer og selv underviser klubbens medlemmer.

Lars Nørgaer Laursen har studeret pædagogik og er IT-uddannet og har skrevet adskillige bøger om IT. Trine Græse læste op af nogle af indstillingerne og sluttede af med at sige, at man er glad for, at der findes mennesker som Lars Nørager Laursen.

Der var et diplom og en buket blomster og ikke mindst 10.000 kr. til prismodtageren, der takkede og sagde, at han var en stolt prismodtager.