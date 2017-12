Venligboerne besøgte Bagsværd

Eleverne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium deltog ivrigt i diskussionen om flygtninge på skolens FN-dag. Foto: Charlotte Moltke

For anden gang i år havde Bagsværd Kostskole og Gymnasium FN-dag

Donationer fra Hermod Lannungfonden gjorde det muligt for Bagsværd Kostskole og Gymnasium at afholde FN-dag for anden gang i år. Emnet var flygtninge. Skolen havde besøg af romanforfatter Mads Nygaard, som nok er mest kendt for sit arbejde som stiftende medlem af organisationen ’Venligboerne’.

Forfatteren holdt oplæg og fortalte eleverne om sit og Venligboernes arbejde med at samle ind til flygtninge, skaffe dem arbejde og i det hele taget være deres forbindelse til verden uden for flygtningelejren. Han berettede et par af de menneskeskæbner, han har mødt, bl.a. den 14-årige syriske dreng Ahmed. Flere gange spurgte Mads Nygaard til elevernes holdning til forskellige regler og love, og eleverne var ikke bange for at deltage – heller ikke selv om nogle enkelte var uenige med ham.

Skolen brugte oplægget som afsæt til en skrivekonkurrence, hvor de elever, der ønsker at deltage, skal skrive en klumme med temaet ”flugt”. Dommerne i konkurrencen vil være Mads Nygaard og Anders Vestergaard Mortensen, der er lærer på skolen, og vinderen får, udover 2.000 kr., mulighed for at læse sin tekst op for en forsamling af flygtninge i værestedet Venligbohus på Vesterbro i København.