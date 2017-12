-

Af Læserbrev

Knap er blækket tørt fra krydset der blev sat til kommunalvalget, før et af de store temaer igen er på agendaen. Fjernelse af grønne områder til fordel for byggeri af rækkehuse og lignende virkede ellers før valget til, at alle partier synes var en dårlig idé. Men allerede til denne uges økonomiudvalgsmøde blev emnet taget op igen. Ved Søborg Torv er danseskolen og en restaurant nedbrændt og boligselskabet ønsker nu at opføre 2 lejligheder i stedet for danseskolen, som har fundet et andet sted at være. Det er sådan set udmærket, men derudover ønsker boligselskabet GAB også at bygge 15 rækkehuse i det grønne område bag parkeringspladserne.

Ifølge Venstres handlingsplan til kommunalvalget gik Venstres kandidater til valg på at der ikke skal ryddes parker, grønne kiler og lignende for at gøre plads til boliger. Gladsaxe skal bevare de grønne åndehuller vi har. Derfor har jeg stemt imod principgodkendelsen om, at rydde et grønt område og bygge 15 rækkehuse. Jeg forstår simpelthen ikke, at et flertal i Byrådet synes det er en god idé. Hvor er mon det næste grønne område, som Borgmesterens fløj mener skal bebygges?

Venstre holder ord og vil fortsat kæmpe for at bevare de grønne områder vi har i Gladsaxe.

Pia Skou, Venstre

Medlem af økonomiudvalget