-Vi er klar til samarbejde

Pia Skou fra Venstre (t.v.) taler pænt til andre mennesker og forsikrer, at det ville alle i Venstres gruppe gøre. Så borgmester Trine Græse kan se frem til et sagligt med- og modspil lige som Lars Abel fra de konservative. Foto: Kaj Bonne.

Venstres nye byrådsgruppe møder op med åbent sind

Af Niels Rasmussen

Nye tider. Nye skikke. Det gælder i mange af samfundets forhold, og det kommer også til at gælde, når det nyvalgte byråd går i aktion efter årsskiftet.

Det forsikrer Pia Skou fra Venstre. Hun er netop valgt som gruppeformand for de fem venstrerepræsentanter.

Borgmester Trine Græse (A) slog i forrige udgave af Gladsaxe Bladet fast, at hun var skuffet over nogle af de indlæg, der havde været fra Venstre undervejs i valgkampen, hvor hun følte at nogle kandidater var gået over stregen. Venstre blev ikke inviteret med til konstitueringsaftalerne. I fremtiden skulle der tales ordentligt og sagligt.

Men det vil være historie, slår Pia Skou fast.

-Ingen skal være i tvivl om, at vi er klar til at forhandle, så vi kan få noget indflydelse. Der har været nogle smuttere eller fodfejl om man vil i valgkampen – måske fordi nogen er blevet for ivrige, fordi de gerne vil det her. Og tonen kan jo godt være skarp i en valgkamp. Men generelt er det godt med frisk blod, og så vil jeg konkludere, at hos os er banen kridtet op. Vi står sammen, og vi vil gerne bidrage til en positiv udvikling i kommunen. Og vi er klar til at tage ansvar både i forhold til økonomi og velfærd, der faktisk ligger os meget på sinde, siger Pia Skou.