Vind billetter til biograftur

”Det store nøddekup 2” får premiere den 11. januar. Foto: Anglefilm

-

Af DB

Egernet Vilfred, musen Makker og resten af deres venner er tilbage i fortsættelsen til ’Det store nøddekup’, og denne gang står de over for en endnu større udfordring. Byens borgmester planlægger nemlig at ødelægge deres elskede park for i stedet at bygge en forlystelsespark. I håbet om at stoppe den korrupte borgmester og redde deres hjem, bliver Vilfred og resten af slænget nødt til at slå sig sammen med Hr. Feng, en tilsyneladende sød og uskyldig mus, der viser sig at være benhård og en sand mester til kung fu. ’Det store nøddekup’ tager udgangspunkt i byens dyreliv, og som handler om, at man skal dele med andre.

I samarbejde med Anglefilm kan du nu vinde 1×4 billetter til ”Det store nøddekup 2”.

For at deltage skal du svare på følgende:

”Hvad hedder de to hovedroller i filmen?”

a. Sid og Diego

b. Alex og Marty

c. Vilfred og Makker

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk med mærket ”Det store nøddekup 2” senest den 5. januar kl. 8. Husk adresse og telefonnummer.

Vinderen bliver offentliggjort i avisen den 9. januar.