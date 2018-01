125 var til nytårskur

Rene Zingenberg, borgmester Trine Græse, betyrelsesmedlem Henrik V. Peteresen, tidligere minster Magnus Heunicke, folketingskandidat Jeppe Bruus og byrådsmedlem Peter Berg Nellemann deltog i kuren. Foto: Privat.

Tidligere minister Magnus Heunicke holdt tale hos Socialdemokraterne

Af Michelle Madsen

125 deltog, da Socialdemokraterne i Søborg holdt nytårskur på Kildegården.

Rene Zingenberg bød velkommen og gav ordet til fhv. minister Magnus Heu-nicke, der tog udgangspunkt i Agnes bisættelse og de generationsforandringer hun havde oplevet/skabt over 100 år. Hun var med til at sikre at fremskridt blev delt, men vil vores børnebørn også sige, at vi har skabt et solidarisk samfund for dem!

Magnus pegede også på, at løsningen ikke er skattelettelser samtidig med at kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb, og sluttede af med at citere Kim Larsen: ” Hvis en regering ikke skal hjælpe de svage – hvem så? – de stærke skal nok klare sig”.

Borgmester Trine Græse glædede sig over det gode valgresultat for såvel Socialdemokraterne som hende selv, og Trines vision er: At der skal tages vare på borgernes velfærd og at se udfordringer både med borgernes og virksomhedernes øjne”. Derfor skal der sættes flere § 17.4 udvalg i spil, som vi kender fra Spillestedet og Klima tilpasning – de næste udvalg vil være om Søborg skoles fremtid og Letbanen i etableringsfasen.

Borgmesteren pegede også på den store opgave der ligger i, at integrere 11 nye medlemmer i Byrådet og udvalgsarbejderne, samt at gøre FN’s 17 verdens mål for bæredygtighed til ”paraplyen” for det fremtidige udvalgsarbejde i Gladsaxe Kommune.