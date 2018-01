18 modtog idrætsprisen

14 af de 18 deltagere - fra tre nordiske nationer - på TeamGym blev hædret for nogle meget imponerende resultater. Holdet modtog 10.000 kr. en statuette og et diplom og en bunke blomsterbuketter. Foto: Kaj Bonne.

Kvindeholdet TeamGym hædret for flotte nationale og internationale præstationer

Af Niels Rasmussen

Prisskamlen var forlænget med adskillige meter, da kommunens idrætspris til en eller flere aktive idrætsudøvere blev delt ud i mandags.

For der skulle hele 18 personer op på skamlen, og de fik lige stuvet sig sammen, så de alle kunne være der.

Det var de 18 udøvere på kvindeholdet i TeamGym fra Gladsaxe Idræts Forenings gymnastikafdeling – Vil I komme herop.

Mange tidligere prismodtagere indgår ikke blot i lokalhistorien, men også i Danmarks idrætshistorie. Årets prismodtagere er ingen undtagelse., konstaterede borgmester Trine Græse da hun skulle motivere valget.

TeamGym er gymnastik med 3 discipliner: rytmisk serie, spring på bane og spring på minitrampolin.

Grundtruppen på holdet består af 18 gymnaster. Af dem er 6 på det danske landshold, 2 er på det finske landshold og en er på det svenske landshold. Det er imponerende.

Holdet har gennem de sidste 3 år været blandt de bedste gymnastikhold i Danmark. De er for anden gang blevet danske mestre og kvalificerede sig dermed til deltagelse i det nordiske mesterskab. Det er det største mesterskab, som et klubhold kan deltage i. Det blev til en flot 5. plads, kun 0,8 point fra 3. pladsen i et meget skrapt felt.

Netop bredden på holdet og trænernes kvalificerede tilgang har været med til at holde dem på toppen i så mange år. Det er også bredden, der har gjort, at selv om holdet flere gange er blevet ramt af skader få dage før en vigtig konkurrence, så har de kunnet holde næsten samme niveau. Det er der ikke mange af konkurrenterne, der kan hamle op med.

Alle skulle hædres

Det er ikke enkeltpersoner, der er indstillet til årets idrætspris – det kunne det sagtens have været. Men vi har valgt at hædre alle 18 gymnaster, fordi de alle har stor andel i, at holdet har klaret sig så flot igennem flere år.