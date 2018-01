45 minutters øjenåbner

Jens Engedahl fra Dansk Flygtningehjælp har selv været i syriske byer ad to omgange. Første gang var det pæne velfungerende byer. Nu kan man se ud over hele byer, hvis man stiller sig op på en skammel. Alt er bombet sønder og sammen, og de overlevende er ofte flygtet til nabolandene. Det fik tydeligvis en del af eleverne til at tænke ekstra meget over tingene. Foto: Niels Rasmussen

Elever fra Gladsaxe Skole skænkede 10.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp

Af Niels Rasmussen

Overskuddet ved en familiedag på Gladsaxe Skole løb op i 20.000 kr.

I tirsdags havde eleverne fra Gladsaxe Skole inviteret Jens Engedahl fra Dansk Flygtningehjælp til at modtage halvdelen af pengene.

Musse fra elevrådet overrakte symbolsk pengene til Jens Engedahl via en håndtegnet check.

De resterende penge skal bruges til at gøre forholdene på skolen bedre for eleverne.

Mødet med Jens Engedahl fra Dansk Flygtningehjælp blev ikke så lidt af en øjenåbner for eleverne fra 6. til 9. klasse, der i 45 minutter blev orienteret om situationen i de områder, der ligger tæt på f.eks. Yemen og Syrien.

Jens Engedahl havde en række quizspørgsmål med, og så blev eleverne bedt om at komme med deres bud på hvor mange flygtninge, der er i verden, hvor mange asylansøgere, der er EU-landene og specifikt i Danmark.

Der var tre svarmuligheder, og der kom bud på alle. Generelt skød eleverne langt forbi, når de skulle vurdere tallene.

Mange af flygtningebørnene har ikke gået i skole i årevis, og det så også ud som om eleverne var klar over, at de faktisk er privilegerede ved at kunne møde op klokken 8 og gå hjem klokken 15.

Dansk Flygtningehjælp er en privat organisation, der så dagens lys i forbindelse med opstanden i Ungarn i 1956, hvor mange ungarere flygtede ud af landet.

Siden er det bare eskaleret, så der nu er mange tusinde involverede, der prøver på at hjælpe folk i nød.

Nogle elever ville høre, hvordan de kunne hjælpe, hvis der ikke lige var penge til at støtte med, og de fik at vide, at så kan de melde sig som indsamlere.