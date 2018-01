5. klasser gik til taekwondo

Gladsaxe Taekwondo Klub har de seneste par måneder samarbejdet med Vores HG og Grønnemose Skole om at styrke de sociale kompetencer hos skolens 5. klasser gennem idræt og bevægelse. Projektet arbejder med Gladsaxe Kommunes trinmål for børn, og har særligt fokus på naturlig selvhævdelse og selvkontrol.

Der er opsat 3 mål for årgangen:

1) Fællesskabet og de sociale læringsmål i klassen styrkes

2) Alle børn på årgangen får succesoplevelse med bevægelse og motiveres til et aktivt fritidsliv

3) Der kan arbejdes videre i klassernes profiltimer med klassens potentialer og udfordringer

Lærere og pædagoger fra skolen samt en boligsocial medarbejder fra Vores HG har deltaget i forløbet med Gladsaxe Taekwondo Klub.

I praksis har 80 børn en gang om ugen besøgt klubben, hvor de er blevet undervist af 3 af klubbens dygtige trænere: Edina Lents, Lisa Lents og Tomasz Suski. Det har været en spændende udfordring for trænerne, for det er sjældent, at man som træner står med 80 nybegyndere på én gang. Heldigvis har børnene alle som én været utroligt lærevillige og søde, og det har været nogle glade (og en smule trætte) trænere, der efter endt undervisning ufortrødent har fortsat på klubbens egne hold.

Det er også en gruppe stolte trænere, der på den forholdsvis korte tid, der har været til rådighed, allerede har lært eleverne en stor del af pensum til den første bælteprøve. Der er absolut potentiale i disse unge mennesker, og Gladsaxe Taekwondo Klub håber naturligvis at se mange af dem til træning i klubben i det nye år.

Edina Lents er dommeransvarlig for teknikdelen af taekwondo i Danmark, er anerkendt som en af verdens bedste dommere (blev i 2016 udnævnt til Verdens bedste kvindelige dommer), har mange års erfaring som coach og træner, er assisterende træner for det danske landshold, har en uddannelse som coach bag sig og et utal af vundne mesterskaber, bl.a. et Europamesterskab gennem en mangeårig karriere som udøver på det danske landshold.

Lisa Lents er netop udnævnt som medlem af taekwondo verdensforbundets kvinde-komité. Lisa er tidligere verdensmester i taekwondo teknik, og har derudover et utal af vundne europamesterskaber, nordiske mesterskaber m.m. bag sig som mangeårig udøver på det danske landshold. Hun er ligesom Edina en højt respekteret international dommer og blev som en af de første i verden uddannet som dommer i para-taekwondo.

Tomasz Suski er formand i Gladsaxe Taekwondo Klub. Tomasz har dyrket taekwondo i snart 40 år og er til daglig ansvarlig for klubbens kamphold. Derudover underviser Tomasz fast på et af klubbens børnehold, og når der er brug for en vikar i klubben – så er det ofte Tomasz, der træder til. Tomasz er indbegrebet af en taekwondo ildsjæl og hans hjerte banker især for klubbens børn og unge.