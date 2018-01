60.000.000 kr. i kommunekassen

Den gamle Mørkhøjgård er fredet, så hvis der er planer om nyt byggeri på grunden, så skal den i hvert fald bevares. Foto: Kaj Bonne.

Uventede penge fra salg af ejendom på Mørkhøj Bygade

Af Niels Rasmussen

Kommunekassen er pludselig foret med 60.000.000 kr.

Der eksisterer en hjemfaldspligt for ejendommen på Mørkhøj Bygade 19, hvor DTU Fødevarestyrelsen holdt til. Og den pligt er nu indfriet, så kommunen har fået de mange penge, og ejerne står mere frit i forhold til en udnyttelse af bygninger og grund.

-Det er jo rare penge at modtage, og der er masser at bruge dem til i de kommende år. Men lige her og nu bliver de sat ind på kontoen, så vi står bedre rustet økonomisk til at tage os af opgaverne, siger borgmester Trine Græse (A)

Der er tale om 20.000 kvm erhvervsareal og på grunden ligger den fredede Mørkhøjgaard.

Bygningerne har stået tomme et stykke tid efter at DTU Fødevarestyrelsen flyttede til Stationsparken i Glostrup.

-Nu må vi se, hvad ejerne har tænkt sig i forhold til udnyttelsen af området, siger borgmesteren.

Ifølge Freja Ejendomme er den offentlige vurdering fra 2015 for ejendomsværdien på 313.000.000 kr., mens grundværdien er 36.644.900 kr.