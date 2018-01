AB missede god chance

ABs håndboldherrer tabte til Team Nørrebro og er placeret i den bløde afdeling af 3. division

Af Jan Løfberg

ABs håndboldherrer havde fornuftige forhåbninger til, at 2018 skulle indledes med en sejr i 3. division. Men sådan skulle det ikke gå. I efteråret havde man ellers besejret Team Nørrebro med 27-16, men der er stor forskel på AB- og Nørrebrohallen.

I søndagens kamp på Nørrebro vandt hjemmeholdet 29-24. AB var ellers foran i starten af 2. halvleg. Efter 11 kampe befinder AB sig umiddelbart over nedrykningsstregen med otte point. Nedrykning bør ikke kunne komme på tale, men for at undgå at spøgelset rykker alt for tæt på, vil det være en god idé at slå FIFs 2. hold – der er placeret næstsidst – torsdag aften i Frederiksberg Hallerne, inden man søndag kl. 14.20 tager imod topholdet Helsingør Håndbold i AB-Hallen.

To andre nederlag

Heller ikke ABs damer fik point i årets første kamp i 2. division. Naboerne fra HIK vandt en kæmpesejr på 31-15. På lørdag skal AB møde Rødovre, der burde være til at klare. AB er placeret midt i 2. divisionen med 10 point for 12 kampe.

Gladsaxe sidste divisionshold, Gladsaxe HGs damer, tabte hjemme 3. divisionskampen til Ajax 3, der rejse fra Gladsaxe Sportshal med en sejr på 22-19. Gladsaxe HG er placeret på 5. pladsen med 13 point for 12 kampe. På søndag skal man til Sundbyøsterhallen for at møde Amager SK, der har tre point flere.