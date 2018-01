Badmintonholdet var flyvende

Tina Wissing og Kenneth Hasselby vandt 2.mixdouble i tre sæt. Foto: Privat.

Gladsaxe Søborg vandt 12-1 i gammel hangar

Af /

Med en sikker 12-1 sejr på udebane i lørdagens holdkamp mod Dragør i Danmarksserien, efterlod topholdet fra Gladsaxe Søborg Badmintonklub ingen tvivl om resultatet.

Hallen i Dragør er faktisk en gammel hangar og rigtig svær at spille i, hvis man ikke spiller i hallen til daglig, så det var en god storsejr at hive hjem ifølge cheftræner Peter Steffensen.

Holdet har nu vundet samtlige 7 holdkampe i Danmarksseriens grundspil og medtager dermed maksimumpoint med i Slutspillet om oprykning til 3.Division. Trods dette gode udgangspunkt kan det stadig blive svært at kvalificere sig direkte til 3.Division, da hele 8 hold kæmper om én direkte oprykningsplads, mens nummer 2 og 3 er garanteret en kvalifikationsmatch om oprykning til 3.Division.

De fire hold som Gladsaxe Søborg Badminton Klub skal møde om oprykning til 3.Division er Skovshoved, Holte, Charlottenlund og Drive Frederiksberg. Første holdkamp spilles lørdag den 27. januar kl. 16 på hjemmebane mod Skovshoved. Ifølge Peter Steffensen bliver det nogle spændende og tætte kampe om oprykning til 3.division, hvor alle 4 holdkampe sandsynligvis skal vindes for at sikre den direkte oprykning. Ét enkelt nederlag vil modsat betyde at vi faktisk mister muligheden for at spille kvalifikationskamp om oprykningen, så alle 4 holdkampe er knald eller fald kampe for at sikre sig oprykningen til 3.Division.