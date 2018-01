Børnemusical i Emdrup kirke

Kirken søger sangere og skuespillere

Alle børn i 3.-8. klasse er inviteret til at være med i Emdrup kirkes børnemusical. Her kan man finde sin indre skuespiller og sanger frem og være med i et godt fællesskab.

Musicalen handler om Josef fra bibelen som er sin fars yndling. Han har vilde drømme og kommer ud for mange dramatiske oplevelser.

Det foregår torsdage kl. 16.30-17.45 og første gang er 18. januar.

Der er forestillinger den 24. og 25. maj.

Tina Bak er instruktør og Solveig Bach Tofft står for musikken.

Prisen for at deltage er 250 kr og der er tilmelding til solveig@emdrupkirke.dk.