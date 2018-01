Butikstyv stjal fra byggemarked i Søborg

-

Af /

Mandag den 15. januar kl. 13:44 anmeldte en butiksdetektiv i et byggevaremarked på Gladsaxe Møllevej, at man tilbageholdt en mand mistænkt for at stjæle varer for 850 kroner. En politipatrulje anholdt den mistænkte, en 33-årig mand fra Polen, som blev sigtet for butikstyveri, hvilket han erkendte og straks fik en bøde på 2.200 kroner for.

Indbrud i villa i Søborg

Tirsdag den 16. januar kl. 09:13 indgik anmeldelse om, at et vindue var brudt op til en villa på Valdemars Alle. En tyv havde gennemrodet huset og stjålet diverse værdier.

Vær opmærksom på indbrud.