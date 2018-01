De hjælper andre kvinder på vej

Syv nye bydelsmødre fra Værebro Park fik diplomer og blomster. Bagest fra venstre Stine Jespersen (koordinator), Punithavathy Elavarasu, Dileta Salman og Dovile Jankúnaité. Forreste række fra venstre: Bibi Amina Sardar, Susheela Khotakonda, Trine Græse, Yasmeen Taj Imtiyaz og Roushan Safi. Foto: Kaj Bonne.

Borgmesteren uddelte diplomer og blomster til Værebro Parks syv nye bydelsmødre

Af Jan Løfberg

Gladsaxes borgmester bor selv i Værebro Park, så derfor var det en ekstra stolt Trine Græse (A), der med borgmesterkæden om halsen kunne uddele både diplom og blomster til syv nye bydelsmødre i Værebro.

Overrækkelsen fandt sted i byrådssalen sidste mandag, hvor familiemedlemmer og venner klappede begejstret og blev inviteret til efterfølgende snack og drikke sammen med de nye bydelsmødre.

Kvinderne har igennem 14 uger uddannet sig til bydelsmødre. De er blevet undervist i de store S’er: samarbejde, samfund og sundhed, ligesom de har deltaget i kurser om sprogudvikling, ligestilling, retssikkerhed, kommunikation, politik og psykologi.

Borgmesteren var selv en af underviserne i Værebro Park, og hun var imponeret over kvindernes ihærdighed, hvor de trods en lang arbejdsdag; pasning af deres børn og andre gøremål alligevel havde energi til at følge med i undervisningen: – Jeg er stolt af, at jeg deler boligområde med så dedikerede mennesker. I sørger for at finde genveje for familien og videre ud i samfundet. Jeg havde selv den glæde, at undervise jer i ”Danmark og demokrati”. I var så interesserede, at det endte med, at jeres middag blev forsinket, sagde Trine Græse blandt andet.

Kan 11 sprog

Det var en stærk, sproglig gruppe, der fik overrakt diplomer. Kvinderne talte i alt 11 sprog inkl. dansk, og en af bydelsmødrene taler alene syv sprog, mens de fleste andre behersker to-tre sprog. Med disse sproglige egenskaber kan bydelsmødrene hjælpe andre kvinder, der måske ikke er helt hjemme i det danske – sprog som kultur. På den måde kan de styrke disse kvinders netværk i hverdagen.

Bydelsmødrene kan nå ud til kvinder, som andre har meget svært ved, understregede borgmesteren: – I bygger bro mellem mennesker og kulturer.

Projektet i Værebro Park er en del af det landsdækkende projekt under Bydelsmødrenes Landsorganisation, og det passer fint ind i Gladsaxes visioner om at skabe social balance og i særdeleshed den helhedsplan, som kommunen har udviklet for Værebro Park.

Fakta

Bydelsmødre på landsplan:

• Der er over 600 aktive bydelsmødre.

• Der er knap 40 bydelsmødregrupper fordelt i hele Danmark

• Bydelsmødrene taler 54 forskellige sprog

• Bydelsmødrene repræsenterer 41 forskellige nationaliteter

• En bydelsmor har i gennemsnit 3 samtaler pr. måned

• Bydelsmødrene bruger 137.000 frivillige timer