Det bliver et godt år

Niårige Emil øvede sig på fremtiden, da han satte sig op i en Audi A3 Cabriolet. Om otte år er han køreklar. Foto: Kaj Bonne.

Bilforhandlerne ser frem til fint salg de næste 12 måneder

Af Jan Løfberg

Samfundsøkonomien har det bedre. Ledigheden er lav. Der har været tre nedsættelser af registreringsaften de seneste år. Disse tre kendsgerninger fik virkelig folk af huse, da bilforhandlerne i Gladsaxe holdt åbent hus i årets første weekend.

Venligheden var stor. Det samme var travlheden. De ekstra gode tilbud medførte da også, at der blev underskrevet mange kontrakter i løbet af weekenden. Uanset hvor Gladsaxe Bladet mødte frem, så sås forventningens lys tydeligt i øjnene på forhandlerne.

Danskernes forbedrede økonomi bruges på bedre kørekomfort, sikkerhedsudstyr med blandt andet kamera og radar.

Noget af det som forventes at eksplodere i 2018 er danskernes lyst til at sætte sig i de høje familiebiler SUV/crossovers. Disse biler fik deres gennembrud sidste år med en fremgang på 24 procent, så de nu i alt står for ca. 33.000 biler af nyvognssalget.